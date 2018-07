WhatsApp: esta es la razón por la que no debes enviar mensajes de voz a tus contactos

WhatsApp no solo te permite mandar un mensaje de texto totalmente gratis, sino que también puedes grabar un audio sin límite de tiempo para cualquier contacto. Sin embargo, esta es la razón por la que no debes mandarlo a tus amigos y aseguramos que no te arrepentirás.

Resulta que WhatsApp no solo almacena los audios en diversas carpetas ubicadas en los archivos de tu teléfono, sino que estos se descargan automáticamente, sin que tú tengas opción a decidir si quieres escucharlo o no.

¿Lo sabías? Ello obliga, muchas veces, a que se llene la memoria de tu smartphone sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, si tienes un celular de 16 GB y recibes una nota de voz, puede que esta pese hasta 5 MB.

De modo tal que la acumulación de mensajes de voz hacen que te quedes sin espacio y no sepas muchas veces cómo eliminarlo. Por ello un consejo es no descargar los mensajes de voz, mejor escribirle a un contacto.

Incluso, puedes ver cuánto pesan tus archivos en un apartado de los Ajustes de WhatsApp. Allí observarás que, además de los videos y fotos, los audios son la tercera causa por la que un determinado teléfono se queda sin memoria interna.

Si quieres saber este u otros trucos de la aplicación de mensajería rápida, te dejamos una serie de trucos para que los tomes en cuenta.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.