¿WhatsApp está borrando tus conversaciones antiguas? Así puedes recuperarlas

WhatsApp es la aplicación gratuita que más ha sido descargada en lo que va del año. Sin embargo, muchas personas hablan y guardan sus conversaciones antiguas para tenerlas allí, en caso deseen retornar el chat. ¿Se están borrando?

Resulta que en los últimos días usuarios se han quejado de que WhatsApp está eliminando los mensajes antiguos y que ya tienen como máximo un año de antigüedad.

Desde WhatsApp no hay respuesta, y los que más cerca se han quedado son los creadores del portal especializado WaBetaInfo, que apunta a un posible bug y que ha usado sus redes sociales para encontrar a más afectados.

De acuerdo a la versión de WaBetaInfo, el error afectaría a conversaciones anteriores a 2016 y la mejor manera de solucionarlo sería intentar actualizar el sistema operativo para obtener las últimas actualizaciones de software.

En caso de que esta medida no surta efecto, aconseja contactar con el servicio técnico de la compañía, que no se ha pronunciado públicamente por el momento. Es decir, que mientras mucha gente ve cómo sus conversaciones desaparecen en la red, el balón está en el tejado de WhatsApp. Y no tiene pinta de que vaya a hacer nada para solucionarlo.

Por otro lado, un truco para poder evitar que se borren tus conversaciones es enviarte una captura o simplemente un bloc de notas de toda la conversación por WhatsApp. Solo así la podrás guardar de forma segura y sin que la app toque tus chats.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.