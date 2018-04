WhatsApp: esposa descubre infidelidad de su pareja y él le dice esto

WhatsApp es la aplicación en donde todo el mundo tiende a intercambiar mensajes de amor, amistad. trabajo, encargos, etc. La app soporta todo tipo de documentos, incluso hasta mensajes de voz, y hasta celos.

Es el caso de este hombre cuya esposa descubrió que él tenía una cuenta de Instagram y que estaba coqueteando con otra chica. ¿Qué es lo que ocurrió en esta conversación de WhatsApp?

La mujer le increpa que quién es Eva de Dominici, “Me dices que no tienes Instagram y es mentira. Encima me encuentro que le mandas mensajes a esa mina. Mientras que a mi me dices que no me escribes porque no tienes tiempo”, indica la esposa.

Poco después el joven le dice que él no escribió el mensaje y que nunca se creó una cuenta de Instagram. “Ella nunca me va a dar bola”, dice el muchacho.

Sin embargo, la mujer envía la conversación completa y observa que la “otra” le contestó el mensaje de testo enviado por Instagram. ¿Sabes cómo acabó esta conversación de WhatsApp?

Estas capturas fueron compartidas por el usuario Washinton Culla, una de las personas encargadas de crear diversas conversaciones que representan la vida cotidiana de las personas en la app.

Si quieres conocer el desenlace de esta historia de celos e intriga, entonces chequea la siguiente galería de WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.

2. haz zoom a tu foto de perfil

La versión beta de WhatsApp 2.17.28 acaba de añadir una interesante característica que seguro fascinará a los millones de usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea: hacer zoom a la foto de perfil.

¿Cómo funciona? De acuerdo a los usuarios de WhatsApp que ya cuentan con la actualización, debes pulsar sobre la foto de perfil para abrirla y si quieres hacer zoom a alguna parte tendrás que pellizcarla.