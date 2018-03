WhatsApp: escribió a chica que conoció en reunión y se llevó la peor de las decepciones

A diferencia de años anteriores, las personas hoy en día utilizan la aplicación móvil WhatsApp para contactarse de una manera mucho más sencilla y eficaz con sus amigos, familiares o compañeros de trabajo. Por supuesto que algunos aprovechan la herramienta para empezar a conocer a gente nueva y así agrandar aún más su círculo social.

Sin embargo, a veces las cosas no salen como uno quiere, y no es porque WhatsApp no sea lo suficientemente buena para comunicarse con los demás, sino porque algunas personas mienten al dar sus números de contacto y así cualquier intento de comunicación queda sin efecto.

Precisamente este es el caso que te presentamos en esta conversación que se ha hecho viral en las redes sociales. Un entusiasmado joven fue a una reunión en un club y conoció a una chica, a la que sin dudar ni un momento le pidió su número telefónico para poder hablar a futuro.

Y así paso. Al día siguiente del encuentro, el muchacho le mandó un mensaje por WhatsApp a su nueva amiga con la intención de saludarla e invitarla a salir para el fin de semana.

Sin embargo, la respuesta que recibió del otro lado lo dejó perplejo, tanto así que en esa misma charla sacó su propia conclusión de lo que había sucedido. ¿Quieres saber cómo acabó todo? Entonces mira esta conversación de WhatsApp y no dejes de compartirla con todos tus amigos y contactos principales en sus muros de redes sociales. Ellos te lo agradecerán y se divertirán tanto como tú.