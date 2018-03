WhatsApp: encontró su número en Facebook, le escribió y esto pasó

WhatsApp en la actualidad cuenta con más de un millón de usuarios en linea. Las personas no solo se comunican con sus familiares, compañeros de trabajo, sino también forman grupos, organizan fiestas, reuniones, after parties, etc.

Resulta que ahora se ha filtrado una nueva conversación de WhatsApp en las redes sociales. El texto empieza cuando un chico le escribe a otro diciéndole que vio su número en Facebook.

“Te felicito por tus historias”, le manifiesta. El otro le contesta que: “Muchas gracias por leer y tus mensajes. Me hacen muy bien cuando me escriben de esta forma”, indica.

Sin embargo, conforme iba avanzando la conversación de WhatsApp, algo realmente raro cambió entre aquellos hablantes desconocidos.

Una de las recomendaciones que siempre WhatsApp da a sus usuarios es que sus números, a menos que no sea una empresa, siempre los mantengan en reserva a fin de evitar acoso, etc.

¿Quieres saber cómo acabó? Entonces chequea la siguiente galería y encuentra ese detalle que generó a que la conversación se vaya hacia abajo.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.