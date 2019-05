¿WhatsApp dejará de funcionar en mi smartphone Huawei por no tener Google Play?

Muchos están preocupados aún de que sus próximos smartphones de Huawei no funcionarán al no tener Google Play. Sin embargo, todo eso se ha desmentido pues la compañía está trabajando en un sistema operativo propio para mejorar, incluso hasta en un 60 %, la actual tienda de Silicon Valley.

Hasta allí todo claro; sin embargo, algunos están preocupados de que las aplicaciones no actualizarán como deberían ni con la velocidad que hacían, por ejemplo WhatsApp.

Pero eso es total mentira. Las aplicaciones que tienes en tu dispositivo seguirán teniendo soporte hasta agosto, fecha en que se conocerá el destino de la compañía china con Google.

¿Cómo se actualizará tu WhatsApp si Huawei se quedará sin Google Play? Así es como funcionará todo. (Foto: Peru.com)

De momento Huawei cuenta con una tienda para poder descargar las aplicaciones que quieres tener en tu smartphone y es AppGallery, una tienda propia de la empresa china.

También tienes la oportunidad de hacerlo de forma manual, descargando WhatsApp desde la misma página web incluso sumarte a la beta de la compañía y así tener todas las funciones antes que tus amigos.

Así que no te preocupes porque WhatsApp no depende 100 % de Google, sino de Facebook y esta no tiene ningún conflicto abierto con Huawei.