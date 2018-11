WhatsApp: cómo enviar una captura de pantalla de toda una conversación

¿Siempre has querido obtener la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp completa y no has podido? La mayoría de personas tiende a tomar capturas de pantallas hasta llegar al final de la conversación, pero hay un método más fácil.

Si esto te ha pasado repetidas veces, entonces aquí te explicamos cómo hacer para tener tu chat en un solo documento. Para ello necesitas tener sólo una aplicación llamada Stitch & Share. Una vez la tengas instalada en tu equipo, sigue estos pasos.

Para empezar, descarga la aplicación Stitch & Share, e instálala en tu terminal. Cada terminal tiene su propia combinación de botones para realizar la captura. Pues bien, usa la que tenga tu dispositivo para hacer una primera captura.

Después de hacer la primera captura de una conversación de WhatsApp o de una página web, deslizamos un poco hacia abajo y hacemos una segunda captura del mismo sitio, siempre y cuando se vea una pequeña parte en la pantalla de la captura que hicimos justo antes.

Haz de nuevo lo mismo para una tercera captura y sigue repitiendo el paso anterior tantas veces como capturas quieras hacer. Cuando termines, despliega la barra de notificaciones donde te aparecerá de forma inmediata una notificación llamada “Stitch & Share”, y accede a ella.

Para finalizar el proceso, pulsa en el icono de la flecha verde situado en la derecha de la pantalla para guardar o compartir tu captura.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.