WhatsApp: chico enamorado le escribía a su "crush" todos los días hasta que ocurrió lo peor

¿Quién alguna vez en su vida no fue mandado a la “friendzone”? Si el chico que te gusta o la mujer que te produce sensaciones en el estómago te dijo que no, no te preocupes, que no se acabará el mundo. Esto le sucede a muchos en el planeta y esta conversación de WhatsApp la demuestra.

El amor puede acabar dejándonos ciegos y haciéndonos pasar por alto detalles que finalmente terminan por minarnos la autoestima y contaminan nuestra esencia. Es el caso de este chico quien le escribía todos los días al posible amor de su vida a través de WhatsApp.

Pero de tanto compartir, llegó algo que ellos nunca imaginaban. En menos de 10 días ella se dio cuenta que ella no lo quería como al principio. Mira esta conversación de WhatsApp para que no se repita en tu vida.

En este caso este compendio de conversaciones que circula por la red desde hace un tiempo, y en el que una chica, cansada de no percibir la realidad de su relación mientras todos a su alrededor le decían que merecía algo mejor, decidió guardar las conversaciones que mantenía con su pareja.

Si quieres ver cómo finalizó todo, entonces revisa la siguiente conversación de WhatsApp. Aseguramos que te llevarás más de una sorpresa.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.