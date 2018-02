WhatsApp: chico emo escuchaba música a todo volumen y su mamá le responde así

La mayoría de personas tiende a utilizar WhatsApp para comunicarse con sus familiares y, sobre todo, para pedirse favores entre ellos. Este es el caso de una madre que no soportaba los ruidos delheavy metal que su hijo escuchaba a todo volumen.

La conversación inicia cuando la mamá dice “Matías, ya me cansé de golpear la puerta. Puedes bajar el volumen de una vez”. A lo que el chico le responde con un mensaje de voz.

La progenitora nuevamente utiliza WhatsApp para poder enviarle a su hijo otro mensajes diciéndole que no lo escucha y que si no baja la música, derribará la puerta.

“Deja de tomarme el pelo. Canas verdes me vas a sacar“, le dice nuevamente la madre. Pero el chico vuelve a hacerse el desentendido y le escribe que _“Viva el heavy Metal”.

¿Qué crees lo que hizo la madre? Muchas señoras usan WhatsApp para regañar a sus hijos o, en el mejor de los casos, los terminan trolleando. ¿Te ha pasado?

Si quieres saber cómo culmina esta conversación, entonces chequea la siguiente galería y dinos qué te parece. Seguro soltarás más de una sonrisa cuando termines de leerlo.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.

2. haz zoom a tu foto de perfil

La versión beta de WhatsApp 2.17.28 acaba de añadir una interesante característica que seguro fascinará a los millones de usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea: hacer zoom a la foto de perfil.

¿Cómo funciona? De acuerdo a los usuarios de WhatsApp que ya cuentan con la actualización, debes pulsar sobre la foto de perfil para abrirla y si quieres hacer zoom a alguna parte tendrás que pellizcarla.