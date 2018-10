WhatsApp cambiará de color y así podrás obtenerlo antes que tus amigos

WhatsApp es la aplicación de mensajería rápida que está a punto de cambiar de color. Muchas personas insistieron en que la app debería tener un diseño mucho más moderno y que no genere males visuales. Es por ello que ahora habrá un “modo oscuro”.

Este será estrenado pronto en la próxima actualización de WhatsApp, e incluso, si es que lo deseas, podrás cambiar todo lo verde de la app a un color negro, incluyendo el encabezado donde se encuentra la foto de perfil, y el teclado.

Según el portal de WABeta Info la app ha mostrado diversas capturas de cómo será el “modo oscuro” de la aplicación, y la verdad es que muchos han respondido de manera positiva.

De momento esta no se encuentra habilitada como el “modo vacaciones” o “modo silencioso” que en la actualidad se ha estrenado en la app.

Pero si quieres obtener los cambios de la aplicación antes que todos tus amigos, deberás suscribirte al programa de Beta para que seas tester de WhatsApp y recibir las actualizaciones más rápido.

Para hacerlo, solo debes seguir el siguiente enlace, y luego leer todo el compromiso. Recuerda que la app puede presentar bug y fallos por haber recibido la beta antes que nadie.

CONCEPT: I hope WhatsApp will consider this for the Dark Mode.

I love it and I’d like to have it by default!

Please @WhatsApp, add options to customize colors! I love this green color for buttons and read receipts..the blue is ugly on the dark.

(Sorry for some unconverted colors) pic.twitter.com/f2jVFjwYyC