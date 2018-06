WhatsApp: así puedes vivir el Mundial Rusia 2018 desde la app

La fiebre del fútbol ya se vive en el mundo entero y existen muchas alternativas para poder disfrutar del Mundial Rusia 2018 desde donde te encuentres. Diviértete con tus amigos utilizando las siguientes funciones de WhatsApp que, aseguramos, te alegrarán mucho el día.

Una de las funciones es poder colocar como estado, bajo tu nombre de perfil, una frase alusiva a nuestra Selección Peruana y acompañándola con la bandera de Perú, la cual se encuentra como emoji en WhatsApp.

También puedes realizar tu propio video con alguna canción alusiva a Perú o hacer barra a través de un video y compartilo dentro de los Estados de la aplicación, que están tan de moda.

Otra es compartir mensajes con tus amigos dentro de un grupo de la aplicación y pasarse los datos de lo que está sucediendo en la copa Mundial Rusia 2018.

Existen varias alternativas para que no te pierdas nada del evento futbolístico. Simplemente respeta la opinión del resto y no termines saturando a las personas que no quieren saber nada del Mundial con imágenes o mensajes de spam.

Recuerda que esto podría ser penalizado muy pronto por la aplicación tras poner en marcha su nuevo sistema de poder saber si reenvías un mensaje o no.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.