WhatsApp: así puedes saber quién te "mira" en la app sin ser tu contacto

Muchas personas no solo no saben cuándo una persona las está stalkeando en WhatsApp, sino que tampoco se han enterado que tal persona tiene su número a pesar de que no la tienen registrada.

Pues hay una opción muy sencilla para detectar a estos stalkers. Y es que el truco está en los Estados. Cuando publiques un Estado de WhatsApp, este estará permanente durante 24 horas y para todas las personas que desees.

Tan solo debes hacer lo siguiente: publica un Estado en la app, luego selecciona la opción de que todo el mundo lo vea, es decir, aquellos que no están dentro de tus contactos.

¿Quieres saber quién mira tu WhatsApp a cada rato? Entonces con el siguiente truco podrás descubrir al espía. (Foto: Peru.com)

Luego deja que transcurra todo el día, alrededor de las 22 horas, y nuevamente fíjate quiénes han visto tus Estados. Si lo haces seguido, notarás quién está pendiente de ti.

Este es un truco sencillo, pues allí notarás además de personas cuyos números no los tienes pero que ellos han obtenido tu WhatsApp sin antes haberte preguntado.

Cabe precisar que también puedes ver incluso el nombre de la persona, en el caso lo tenga en su Estado, así como su foto de perfil, si es que lo tiene liberado para todos.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.