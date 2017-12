WhatsApp: así puedes recibir el mensaje de un "famoso" en tu smartphone

La mayoría de usuarios de WhatsApp desconoce que esta aplicación de mensajería instantánea cuenta con un sinnúmero de trucos, uno de ellos te permite simular recibir un mensaje de, por ejemplo, un famoso.

Este simpático truco de WhatsApp puede utilizarse para “trolear” a tus amigos, diciéndole que te está escribiendo Shakira, Britney Spears u otro famoso que él o ella admira. ¿Quieres saber cómo? Aquí te lo contamos.

Vale resaltar que este truco de WhatsApp solo funciona con aquellas personas que poseen un Android. En caso cumplas con este único requisito, debes entrar a este enlace y descargar la aplicación en tu smartphone.

1. Primero configura la app. (Foto: Captura)

Una vez que hayas instalado la aplicación, deberás configurarla. Primero elige uno de los tres íconos de WhatsApp, luego elige el nombre de un “famoso”, el número de mensajes y finalmente pulsa “Notificación”.

2. Así se verá la falsa notificación de WhatsApp. (Foto: Captura)

Luego de unos minutos, tu smartphone sonará y te llegará la notificación de que un “famoso” te está escribiendo al WhatsApp. Ahora solo debes enseñarle el teléfono a tus amigos y verás como se mueren de envidia.

FUTURASFUNCIONES DE WHATSAPP

1.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3