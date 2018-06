WhatsApp: así puedes ocultar todas las fotos y memes que te mandan de los grupos

¿Alguna vez te metieron a un grupo de WhatsApp y te enviaron un montón de imágenes y videos que, la verdad, lo único que hacían era llenar la memoria de tu dispositivo móvil? Pues ahora te damos un secreto que hay en la aplicación.

Lo primero que debes hacer es que todas esas imágenes que recibes a través de los grupos de WhatsApp no se descarguen de forma automática, sino que se puedan apreciar siempre y cuando estés conectado al Wifi.

¿Cómo lo hago? Anda a Ajustes, luego dirígete a Datos y Almacenamiento. Finalmente verás un pequeño apartado que dice “Conectado a Wi-Fi”. Presiona allí y señala que no deseas descargar ningún archivo.

Pero eso no es todo. En el caso de que no quieras ver ninguna de estas imágenes otra vez, para ello hay otro truco. Y para ello nuevamente dirígete a Ajustes y has los siguientes pasos.

Ingresa a Notificaciones de Chats y allí observarás el apartado visibilidad de archivos multimedia. Con ello no verás los archivos descargados últimamente a tu galería del smartphone.

Prueba ambos trucos de WhatsApp y evita que tu celular se llene solamente de videos que no te gustan o simplemente memes.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.