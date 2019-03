WhatsApp: así puedes detectar si una conversación es falsa o no

Rommel Yupanqui 05.03.2019 / 11:27 AM

Durante los últimos días el congresista Yonhy Lescano se ha envuelto en un escándalo de acoso sexual tras ser denunciado por una periodista. Según narra la afectada, el legislador le mandó una serie de mensajes por WhatsApp bastante subidos de tono.

Tras ello, Lescano salió a desmentir dicha versión y aseguró para Canal N que en ningún momento le envió mensajes obscenos a la periodista y que su teléfono celular fue manipulado por terceras personas, dejando entrever que uno de sus agentes de seguridad habría accedido al mismo para enviar los mensajes subidos de tono vía WhatsApp.

Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a RPP, que los suboficiales que prestan seguridad al legislador conversaron con sus superiores y negaron haber realizado las conversaciones que derivaron en las imputaciones.

A propósito de las conversaciones de WhatsApp compartidas por el congresista Yohny Lescano, te decimos cómo detectar una conversación falsa hecha en la app. (Foto: Captura)

Pero lo más raro de este caso sucedió ayer. A través de su página de Facebook, Yonhy Lescano mostró una serie de chats en donde deja ver que la periodista supuestamente le siguió el juego. Sin embargo, la conversación mostrada es totalmente falsa y te decimos por qué.

Primero debes darte cuenta del diseño. Yonhy Lescano asegura que tomó capturas el pasado noviembre del 2017. “Estos son los chats sin editar que prueban que el congresista Lescano es víctima de una falsa denuncia de acoso”.

Lo que no se ha dado cuenta el congresista es que WhatsApp ha cambiado de diseño el 2015 a uno más óptimo y ligero, Material Design. Por ejemplo: el pequeño clip que se muestra en la barra superior ya no se encuentra allí, sino que este baja al lado de la barra para escribir un mensaje.

La ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, recordó que hace meses no había tipificado el delito de acoso sexual. (Foto: GEC / Video: Canal N)

Asimismo, desde que WhatsApp introdujo las videollamadas, en lugar del clip en mención aparece el logo de la cámara, asimismo el del teléfono.

Otro factor que detalla que las capturas son falsas es que el nombre del congresista aparece en la parte superior, siendo él el remitente. ¿Quién le entregó esas conversaciones? ¿La periodista?

Asimismo, WhatsApp ya no muestra si es a.m o p.m., sino que ahora la hora se establece en 24 horas y no en 12 horas, como se acostumbra a ver en Perú.

Cabe recordar que existen diversos programas en Google Play que pueden crear conversaciones falsas. Tan solo puedes ir a la tienda del buscador y encontrarás varios como Fake Chat Conversations.

