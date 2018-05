WhatsApp: así puedes desactivar tu cuenta si te robaron el smartphone

¿Te has preguntado alguna vez qué pasará con tu WhatsApp (los mensajes, los audios, las fotos, los videos) si te roban tu smartphone? Algunos no conoces este truco, es por ello que te enseñamos cómo desactivar tu cuenta en caso suceda el hurto de tu dispositivo móvil.

Si tienes tu celular prácticamente bloqueado con una clave secreta, lo más probable es que tus conversaciones estén a salvo. Sin embargo, la mayoría no le coloca un patrón para proteger sus mensajes en WhatsApp. ¿Qué pasará con ellos? El riesgo de que vean tu información, accedan a quiénes escribiste, etc., puede ser bastante peligroso.

Lo primero que debes hacer es bloquear tu teléfono llamando a la operadora donde contrataste la línea y pedir recuperar tu número hasta que tengas un nuevo equipo. Tras ejecutar el bloqueo, ya no se podrás acceder a la renovación del servicio de WhatsApp desde tu teléfono. Recuerda que esta se realiza desde un mensaje de texto o mediante una llamada telefónica.

Luego cuando compremos un nuevo chip y podamos colocarlo en nuestro smartphone nuevo, recién podremos activar nuestra cuenta de WhatsApp ya que tenemos el número recuperado. Sólo te llamarán para confirmar y listo. Cabe precisar que puedes restaurar las conversaciones gracias a la función de Copia de Seguridad y Google Drive.

Finalmente debes enviar, para dar aviso de que tu smartphone ha sido robado y que deseas que la cuenta de tu WhatsApp se bloquee, envían un correo electrónico a support@whatsapp.com. No necesitas realizar una carta ni mucho menos presentarte con tu nombre. Basta escribir “Teléfono robado/extraviado: Por favor desactiva mi cuenta” y colocar tu número telefónico con el código del país y la ciudad.

Cabe resaltar que si te robaron el smartphone y no pudiste bloquear WhatsApp, luego de 30 días de que no hayas utilizado tu cuenta, automáticamente se eliminará, pues detectará una gran cantidad de mensajes que no han sido leídos. Estos no los podrás ver si en algún momento, pasado el límite de días, piensas reactivar tu perfil nuevamente.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.