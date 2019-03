WhatsApp: así funcionará la protección por huella dactilar de tus conversaciones

Aún no está activado. WhatsApp incorporará no solo el modo oscuro en la aplicación de mensajería rápida, sino también pronto se espera que el uso de la huella dactilar para bloquear y desbloquear una conversación sea realidad, especialmente para aquellos que no gustan que vean sus chats.

Esta función, como menciona WABeta Info, aún está en desarrollo y se espera que en las próximas semanas WhatsApp la habilite a fin de que todos puedan proteger sus conversaciones.

Los pasos para activar esta herramienta son muy fáciles. Para ello debemos ir a la Configuración de WhatsApp, luego ingresar a Cuenta y finalmente seleccionar la opción de Privacidad.

¡Ya puedes bloquear oficialmente una conversación de WhatsApp y desbloquearla con tu huella dactilar! Evita a los curiosos. (Foto: WABeta Info)

Cuando habilite la opción de Usar huella digital para desbloquear, la app le pedirá a su huella digital que confirme la operación.

Después puede configurar cuándo la función de autenticación debe bloquear la aplicación: Inmediatamente, después de 1 minuto, después de 10 minutos o después de 30 minutos.

Cuando WhatsApp no ​​puede reconocer su huella digital (o hay demasiados intentos), WhatsApp muestra un error, incluso puede bloquear la aplicación hasta que se pueda realizar con normalidad el reconocimiento de huella dactilar.

Cabe recordar que la app ya habilitó este modo de desbloqueo en los dispositivos de Apple. En los iPhone no solo es posible abrir la aplicación con el dedo, sino también a través del Face ID.