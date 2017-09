WhatsApp añade función que facilita tus conversaciones grupales

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular en la actualidad, acaba de añadir una innovadora función que facilitará las conversaciones grupales que tienen los usuarios de Android.

Según detalla WABetaInfo, la versión 2.17.316 de WhatsApp para los dispositivos Android permitirá que los usuarios de esta aplicación de mensajería citen mensajes de una manera más rápida y sencilla.

Como se recuerda, el citado de mensajes fue habilitado en WhatsApp hace algunos meses; sin embargo, era muy complicado hacerlo, ya que tenías que pulsar un ícono que aparecía cuando presionabas un mensaje por unos segundos.

WhatsApp beta for Android 2.17.316: if you tap on a bubble and you start to type your message, it will be automatically quoted. pic.twitter.com/HXawtUUqOi