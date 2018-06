WhatsApp agrega las reacciones de Faceboook en la aplicación y así son

Al igual que Facebook, con el objetivo de expresar diversas emociones frente a un determinado estado o publicación, WhatsApp también pretende convertirse en una aplicación en las que podrás colocar una determinada reacción frente a lo que te escriban por aquella app, por ejemplo.

¿Cómo funcionarán? Las reacciones de WhatsApp serán algo más diferentes, pues hará uso de nuevos stickers para expresar emociones. En la app de mensajería los usuarios podrán reaccionar a lo dicho por sus contactos a través de pegatinas, las cuales se podrán localizar y enviar de forma casi instantánea.

Estas se mueven de forma dinámica a modo de GIF. Sin embargo, también están los stickers estáticos. ¿Sabes cómo los puedes utilizar y obtenerlos de inmediato en tu aplicativo?

Lo primero que debes hacer es suscribirte en la web de WhatsApp como Beta Tester. Para ello solo debes leer las condiciones y darle aceptar. En ese momento tu app se actualizará y obtendrás las últimas versiones del programa.

La última beta de WhatsApp para Android y las reacciones vienen en la versión 2.18.189. El portal WABetaInfo ha revelado que, de momento, que se pondrán a disposición del usuario 4 tipo de reacciones en función del sentimiento a expresar: tristeza, amor, risa o asombro.

Como muchos sabréis, aunque se hayan descubierto en la beta de WhatsApp para Android, la función de stickers no está disponible todavía y no podemos usarla por el momento.WhatsApp comenzó a trabajar en esta función específica de álbum de pegatinas en la actualización 2.18.120 y las reacciones acaban de llegar ahora a la aplicación, pero eso no significa que quien tenga instalada la beta pueda usarlas.

Solo queda esperar cierto tiempo para poder que estas se habiliten. De momento ya se encuentran en el código interno de la aplicación.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.