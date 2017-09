7 maneras de conocer si una persona te ha bloqueado de WhatsApp

¿Le escribes a una persona por WhatsApp y no recibes respuesta? Seguramente te ha bloqueado y tu no lo sabes; sin embargo, existen 7 formas de confirmar esto. ¿Quieres saberlas? Sigue leyendo esta publicación.

1.Envía un mensaje

Envía un mensaje de WhatsApp a la persona que crees que te ha bloqueado. Te aparecerá un check y deberás esperar el otro que confirma que ha sido recibido, en caso nunca aparezca seguro has sido bloqueado.

2. Realiza una llamada o videollamada

Otra forma es haciendo una llamada o videollamada de WhatsApp a ese contacto que crees que te ha baneado. Si la aplicación te muestra un mensaje de que es “imposible establecer la conexión” seguro ya fuiste bloqueado.

3. Crea un grupo y añádelo

El tercer método para saber si te han bloqueado de WhatsApp es crear un grupo y tratar de añadir a esa persona. Si se produce un “error” es que tus sospechas son totalmente ciertas.

4. Imagen de perfil

Por lo general, cuando alguien ha sido bloqueado de WhatsApp no puede ver la foto de perfil de la otra persona o ve una foto antigua.

5. Última conexión

Si ya no te aparece la última conexión de esa persona seguro has sido bloqueado de WhatsApp, aunque puede que haya decidido ocultar esta información.

6. Háblale desde otra cuenta

Para hacer esto debes pedirle prestado el teléfono a tu amigo o amiga y escribirle por WhatsApp a esa persona que crees que te ha bloqueado. Si recibe el mensaje, entonces tus sospechas son ciertas.

7. Pregúntale

Quizás no haya sido tu intención y te bloqueó accidentalmente, así que lo mejor en estos casos es preguntar porqué fuiste bloqueado de WhatsApp.

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3