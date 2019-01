WhatsApp: 3 formas de saber si una persona te ha bloqueado o no

WhatsApp es una de las aplicaciones que sirven para comunicarte con todo el mundo: sea tu familiar, pareja, amigo, compañero de trabajo, incluso hasta tus profesores de Universidad. Sin embargo, existe un método para que no te comuniques con alguien, ese es el bloqueo.

La app de mensajería rápida, WhatsApp, interpuso el bloqueo desde que se creó con la finalidad de que las personas no sean extorsionadas o agredidas verbalmente. De modo que si no quieres hablar con alguien, puedes usar esta función.

Pero qué sucede si ayer hablabas con una persona y ahora parece que se ha ido de WhatsApp. ¿Te habrá bloqueado? Aquí te damos tres formas de saber si ese usuario no te quiere en la app.

El primero de ellos es agregarlo a un grupo. Si la aplicación de permite añadirlo, entonces no ha pasado nada del otro mundo; pero si te salta el mensaje de error, eso quiere decir que te ha bloqueado.

Otro es que no puedes ver su foto de perfil ni mucho menos la última hora de conexión. Si esto sucede, quiere decir que no te quiere en la app. Por el contrario, si no los ves y solo aprecias su estado, estate tranquilo.

Finalmente, y la prueba más rápida, es enviándole un mensaje. Si este no registra el doble check plomo, preocúpate.

Recuerda que siempre hay que comunicarse por teléfono si hay un malentendido con una determinada persona a fin de evitar resquebrajamientos en la amistad.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.