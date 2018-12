WhatsApp: 10 smartphones que ya no contarán con la app el 2019

WhatsApp anunció que a partir del 2019, específicamente el 1 de enero, varios smartphone ya no podrás usar la aplicación de mensajería rápida debido a una incompatibilidad de códigos y comandos que tiene el programa para mandar textos a tus amigos, familiares, pareja, etc.

¿Cuáles son los celulares que no serán compatibles con las nuevas actualizaciones de WhatsApp? Pues aquí tienes la respuesta.

Todos los móviles con la versión del sistema operativo Android 2.3.7 (que en su mayoría son del 2011 y el 2012), los iPhone que cuenten con iOS 7 o inferior y en el Nokia S40 ya no tendrán WhatsApp a partir del 1 de enero del 2019. Esto quiere decir que desde estos terminales no se podrán crear nuevas cuentas y no llegarán las actualizaciones.

WhatsApp tampoco está disponible para Windows Phone 8.0 y anteriores; iPhone 3GS con iOS 6; Nokia Symbian S60; BlackBerry OS y BlackBerry 10.

Si tu móvil está entre los señalados, no tienes ninguna solución. Lo único es comprarte un teléfono más moderno. Si, en cambio, es tu sistema operativo el que se ha quedado anticuado para WhatsApp, aún puede haber esperanza: actualiza a la versión más reciente para que puedas seguir disfrutando de la aplicación de mensajería.

Entre los dispositivos que encontramos que no tendrán WhatsApp el 1 de enero del 2019 serán los siguientes:

Lenovo K800

Sony Xperia U

Huawei Activa 4G

Samsung Galaxy S2

LG Optimus Elite

HTC Velocity 4G

Velocity 4G LG Spectrum VS920

LG Optimus 3D Max

BlackBerry 10

iPhone 3GS con iOS 6

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.