Si tienes un iPhone, WhatsApp te puede quitar tu cuenta por esta razón

Los dispositivos de Apple se caracterizan por ofrecer aplicaciones netamente originales, sin que hagan daño a tu iPhone. Sin embargo, puede que WhatsApp arruine tu nuevo celular de la manzana por esta razón, y es que muchos han sido baneados de la app.

Resulta que, en la actualidad, se ha filtrado una aplicación muy similar a WhatsApp en el iStore, generando que varias personas descarguen el programa falso a su celular sin darse cuenta.

Según WABetaInfo la principal fuente de información en torno a WhatsApp, informa de que hay usuarios que están siendo baneados del servicio de mensajería instantánea por usar esta versión modificada de la aplicación.

¿Qué hay que hacer? Recomienda que, de forma inmediata, quienes estén llevando a cabo este tipo de prácticas vayan a la App Store a descargar la versión oficial si no quieren tener problemas de este tipo. Sobre todo, porque en WhatsApp el baneo es por número de teléfono, y resolverlo es mucho más complicado que en otros servicios asociados, por ejemplo, a una dirección de correo electrónico o a un ‘nombre de usuario’.

La compañía de Mark Zuckerberg, en anteriores ocasiones, se ha defendido en este ámbito asegurando que es una medida de seguridad. Evidentemente, en servicios de mensajería instantánea lo más recomendable es hacer uso de la app oficial, que es la que garantiza que se mantiene el cifrado de extremo a extremo, y que no hay conexiones con servidores de terceros que puedan interceptar la comunicación con nuestros contactos. No solo esto, sino que son una garantía de que no existe malware, o cualquier otra amenaza para los usuarios.

Otra forma en cómo WhatsApp puede afectar tu cuenta es cuando varias personas te han bloqueado. La app te mandará una notificación y te dirá que ha sido suspendida por un tiempo. Sucedido ello, no podrás ni escribir mensajes ni mucho menos recibirlo por un tiempo corto. Tampoco podrás realizar llamadas, escuchar mensajes de voz, enviar emoticones, etc.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.