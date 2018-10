Por qué WhatsApp es una ayuda para las personas sordomudas

Rommel Yupanqui 09.10.2018 / 08:16 AM

WhatsApp se ha convertido en la herramienta de comunicación más fácil de usar en los últimos años, reemplazando a los mensajes de textos. Pero también es la aplicación preferida para las personas sordomudas. ¿Por qué?

Desde un inicio WhatsApp solo te permitía enviar mensajes simples, con ciertos emojis. Sin embargo, algo le faltaba. Cuando llegaron las videollamadas, generó toda una revolución.

No solo las personas podían conversar por voz y viéndose con otros usuarios que están cerca de ti, sino también con personas que se encuentran en el extranjero. Pero para las personas que tienen alguna discapacidad les resultó super utilitario.

¿Te has preguntado por qué? La semana pasada, mientras viajaba en un transporte público, observé a una persona sordomuda comunicándose con otra a través de las famosas videollamadas.

Ella le realizaba todo tipo de señas a su compañero y le era mucho más fácil comunicarse así que estar escribiendo. Incluso, WhatsApp tiene la opción de poder conversar con hasta 4 personas a la vez, por lo que ahora ya pueden, incluso, hasta formar un grupo.

Sin duda la tecnología no solo llega a niveles que muchos no pensábamos, sino que también trata de ayudar a personas que no pueden hablar, ni mucho menos oír, pero sí ver. Esa es la ventaja.

Esperemos que otras aplicaciones también se unan y piensen que existen personas con discapacidades y les resultaría mucho más fácil usar una app que les de ventajas de comunicación en lugar de brindarles solo un número, como WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.