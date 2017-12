Pokémon GO: filtran fotos de los pokémon de Hoenn que aún no son habilitados

Los pokémon de la tercera generación ya fueron habilitados en Pokémon GO sin embargo, Niantic solamente habilitó a 50 de ellos. ¿Cuándo llegará el resto? Es un total misterio, aunque se presume que sería en los próximos meses.

A través de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, se han estado viralizando una serie de fotos que nos muestran cómo lucirán los pokémon de Hoenn que Niantic todavía no habilita en Pokémon GO.

Claydol, Pelipper, Castform, Chimecho, Shelgon, entre otros, son algunos de los pokémon de la tercera generación que todavía no son habilitados en Pokémon GO, pero que ya tienen un supuesto diseño final.

¿Por qué Niantic no habilitó a los 135 pokémon de la tercera generación? No hay una respuesta oficial; sin embargo, puede ser debido a que no quiere que los usuarios los atrapen a todos en corto tiempo y luego dejen el juego.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará todos los pokémon de Hoenn que Niantic todavía no habilita en Pokémon GO. Revísala, tan solo desliza la imagen principal hacia la izquierda. ¡No te la pierdas!

