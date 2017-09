Pokémon GO: estos pokémon ya no saldrán de huevos

Pokémon GO, el increíble videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, ha perdido popularidad en los últimos meses; sin embargo, todavía hay miles de personas, sobretodo en Perú, que disfrutan atrapando pokémon.

Hace unos días, se filtró una información que ha dividido a los usuarios de Pokémon GO, ya que algunos pokémon del videojuego ya no eclosionarán de huevos, uno de ellos será Bulbasaur. ¿Por qué?

Según detalla The Silph Road, un portal especializado de Pokémon GO, todavía se desconoce el porqué Niantic ha decidido que ciertos pokémon ya no salgan de huevos; sin embargo, es bueno resaltar que no es la primera vez que hace esto.

En diciembre del 2016, Niantic anunció un evento de Pokémon GO por Navidad y Año Nuevo que traería muchas novedades, siendo la más importante, el ingreso de Togepi, Elekid, Magby, Pichu, entre otros pokémon bebés de la región Johto.

Dicho evento provocó que varios pokémon ya no eclosionarán de huevos. Un claro ejemplo fue Pikachu, ya que ahora Pokémon GO da prioridad a sus preevoluciones, en este caso Pichu.

Al igual que Bulbasaur, existen otros pokémon que ya no eclosionarán de huevos en Pokémon GO. Si deseas conocerlos, echa un vistazo a nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

