¿No contestas un WhatsApp? Esto te sucederá si no respondes en menos de 24 horas

¿Demoras en contestar un mensaje de WhatsApp? Si dejaste en visto a alguien y no le respondiste por más de un día, pues algo te sucederá. Resulta que la aplicación de mensajería rápida ha cambiado sus términos y condiciones, y desde ahora ocurrirá esto a los que dejan en “doble check azul”.

Si eres un usuario que usa WhatsApp Bussiness y tu empresa usa dicha app para poder atender a sus clientes, pues si demoras 24 horas en responder un mensaje, la aplicación terminará multándote por ofrecer un mal servicio.

La multa será una tarifa fija que dependerá del país y la cual no se conoce hasta el momento. La idea no es solo generar ingresos, sino mejorar la atención al cliente que se presta al usuario habitual de la app de mensajería. Además, los pequeños negocios que estén en WhatsApp Business no tendrán que pagar nada si gestionan las conversaciones manualmente.

Esto tiene mucho sentido porque varias razones. En primer lugar, ninguna empresa mediana o grande no debe demorar en contestar un mensaje de WhatsApp a sus clientes por más poca importancia que tenga.

Para ello, WhatsApp usará la API de WhatsApp Business a través de servicios como Zendesk, MessageBird y Twilio. Al mismo tiempo, no habrá barrera de entrada para usar WhastApp Business: la API es gratuita siempre que contestes rápido a los mensajes. Esto atraerá a muchas empresas a la plataforma. Empresas a las que, quizá en un futuro, cuando el servicio ya esté asentado, les suban las tarifas para generar aún más dinero.

Por otro lado, si eres un usuario de WhatsApp y no utilizas la app para empresas, no te afectará.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.