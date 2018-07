Llegan las videollamadas grupales en WhatsApp pero este detalle te molestará

WhatsApp ha integrado las videollamadas grupales a todos los smartphone del mundo. Es decir, que desde ahora podrás conversar con hasta 4 personas a la vez y ya no con dos, como lo hacías antes. El objetivo es que este tipo de comunicación sea cada vez más integro y dinámico; sin embargo, existe un detalle que te puede generar mucha molestia.

Primero es el tema del paquete de datos. Puede que no te des cuenta pues algunos operadores te permiten utilizar WhatsApp de forma gratuita solo para recibir mensajes, llamadas, fotos y videos; pero en el tema de videollamadas, al realizar una, se puede descontar de tu saldo.

¿Cuánto se gasta por hacer una videollamada normal? Esto es alrededor de 2 MB por minuto, eso quiere decir que si lo realizas con hasta cuatro personas, puede que el gasto sea mucho más. Así que a tomar en cuenta.

Otro detalle que te decepcionará es el tema de la calidad de las videollamadas de WhatsApp. Eso dependerá mucho de la velocidad de internet que tiene tu smartphone o a la señal Wifi a la que estás conectado.

Es posible que las conversaciones no sean del todo fluídas y registren cierto lag o alguna persona aparezca con demasiados píxeles y ruido ya que su cámara no es la óptima. También se pueden registrar caídas de las videollamadas grupales, esto al no tener una conexión eficiente.

Así que podemos alegrarnos mucho por la llegada de las videollamadas grupales y con la que podremos vernos con cuatro personas a la vez. Sin embargo, WhatsApp deberá seguir corrigiendo ciertos detalles, al igual como lo hizo en las llamadas telefónicas.

¿Aún no tienes las videollamadas grupales de WhatsApp? Pues aquí te decimos cómo obtenerlas y hacerlas.

Descarga la nueva actualización de WhatsApp

Luego realiza una videollamada con cualquier persona

Después aparecerá en la parte superior un símbolo para agregar a más personas

Pulsa sobre el botón de agregar a personas y añade el número a quien deseas llamar

Puedes añadir hasta dos personas más y esperar que respondan. Luego observarás las caras de las 4 personas.

Si todos cuelgan la videollamada y uno no lo hace, automáticamente el video se cancela, generando que ahorres los datos.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.