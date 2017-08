iPhone 8: Tim Cook revela por error el próximo teléfono de Apple

Tim Cook, el actual CEO de Apple, habría revelado por error el iPhone 8, el próximo teléfono de la compañía, esto luego de que publicara una peculiar fotografía en su cuenta de Twitter. ¿Llegas a notar el esperado celular?

Si examinas bien la imagen, Tim Cook tiene un teléfono en el bolsillo de su pantalón; sin embargo, su tamaño no concuerda con el iPhone 7 Plus, el último teléfono de Apple, sino que es más largo y angosto.

Esta es la foto de Tim Cook que está dando que hablar. (Foto: Twitter)

Esta silueta del supuesto iPhone 8 ha emocionado mucho a los fanáticos de Apple, quienes esperan que los de Cupertino presenten de manera oficial su próximo teléfono a finales de setiembre.

Por el momento, no hay información oficial del próximo teléfono de Apple; sin embargo, fuertes rumores aseguran que el iPhone 8 tendrá una cámara dual que estará ubicada de forma vertical y no horizontal, como el iPhone 7 Plus.

Así luciría el iPhone 8. (Foto: Twitter)

