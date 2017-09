iPhone 8: pantalla del nuevo teléfono de Apple se despega al cargar

El iPhone 8, el nuevo teléfono de Apple, está en el “ojo de la tormenta” luego de que varios usuarios denunciarán que la pantalla de su celular se despegó mientras el dispositivo estaba cargando. ¿Qué opinas?

Según detalla The Next Web, estos incidentes se han reportado en Taiwan, donde varias personas que compraron su iPhone 8 Plus están sumamente molestos, luego de que la pantalla del nuevo teléfono de Apple se despegara.

A través de su cuenta de Twitter, la usuaria Magokoro0511 compartió una serie de imágenes que muestran cómo quedó el iPhone 8 Plus que recientemente había adquirido en una operadora taiwanesa.

Según medios especializados, este problema se debería a la batería del iPhone 8 Plus, la cual se estaría recalentando más de lo debido. Algo curioso es que el fabricante fue la compañía Amperex Technology Limited (ATL).

Por si no lo recuerdas, ATL fue la compañía que fabricó las baterías del Samsung Galaxy Note 7, el teléfono de Samsung tuvo que retirar del mercado debido a que presentaban un problema que los hacía explotar.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará una serie de imágenes del iPhone 8 con la pantalla despegada. ¿Qué opinas? Déjanos un comentario.

