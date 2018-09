Huawei se burla de los iPhone Xs y anuncia la llegada de un nuevo smartphone

Ni bien terminó el evento de Apple, donde presentaron los nuevos iPhone Xs, Xs Mas y Xr, la compañía china Huawei se burló radicalmente de Cupertino a través de diversas imágenes y un video.

Huawei indica en sus videos que son los primeros en tener triple cámara en sus terminales, como es el caso del Huawei P20 Pro y el próximo Mate 20 Pro. Asimismo, indicaron que todo lo mostrado en el Apple Event ya fue estrenado por ellos.

Se espera que la empresa china sorprenda el próximo 16 de octubre cuando lancen lo que sería su próximo Huawei Mate 20 Pro, y sus diferenciales. Estos terminales podrían incluir los siguientes elementos:

El nuevo producto también estrenará nuevos componentes como el SoC Kirin 980, que mejora sustancialmente el rendimiento del equipo, las capacidades en el campo de la inteligencia artificial y la eficiencia energética del producto.

Otra de las novedades del nuevo modelo sería la batería, de 4.200 mAh de capacidad, y la integración de un sistema de carga inalámbrica, ausente en los últimos modelos de alta gama del fabricante.