Google Maps halla el "Halcón Milenario" que saldrá en Star Wars: The Last Jedi

Los fans de Star Wars están muy emocionados luego de que Google Maps y Google Earth revelaran una imagen del Halcón Milenario, la mítica nave de Han Solo que aparecería en la nueva película de la franquicia titulada The Last Jedi.

La primera persona en conocer la ubicación exacta del Halcón Milenario fue Andi Durrant, un usuario de Twitter que halló “sin querer” la legendaria nave de Han Solo cuando utilizaba Google Maps y Google Earth.

Como podrás observar en la imagen, el Halcón Milenario captado por Google Maps y Google Earth se encuentra en Longcross Studios, un complejo de producción de películas ubicado en Inglaterra y dónde se filmó Star Wars: The Last Jedi.

Super nerd alert.. search Longcross Studios Surrey on google earth, scroll to the right into some farmland and you can find the Millennium Falcon hidden behind some shipping containers pic.twitter.com/sV5FivPdRe