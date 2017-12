Facebook: Mark Zuckerberg "trolea" a miles en Año Nuevo y pocos lo vieron

Facebook, la red social creada por Mark Zuckerberg, decidió felicitar a sus millones de usuarios por Año Nuevo sin embargo, un “error” involuntario provocó que miles se sientan “troleados”. ¿Por qué?

Si eres un fanático de Facebook, seguramente notaste que la red social de Mark Zuckerberg te mostró una imagen en la que podías ver tus “logros” este 2017, como la cantidad de comentarios, likes, saludos de cumpleaños, etc.

Precisamente, los usuarios de Facebook que no recibieron ningún saludo por su cumpleaños fueron víctimas de un “troleo” involuntario de Mark Zuckerberg, el cual viene siendo objeto de burla en otras redes, como Twitter.

Facebook me hizo ver q el 2017 recibí 0 saludos de cumpleaños… lo q no dice es q no tengo mi fecha de cumpleaños ingresada. X otro lado muestra q mis "amigos" esperan que les notifiquen los cumpleaños. En fin… pic.twitter.com/oxS1ctIlaj — Gonzalo A. (@Gzo_Spectra) 28 de diciembre de 2017

Como podrás observar en la imagen, en vez de recibir un mensaje que te alegre el día, este usuario de Facebook tuvo un triste recordatorio de que ninguno de sus amigos se acordó de él en su cumpleaños.

Así como este, existen otros usuarios de Facebook que fueron “troleados” por la red social de Mark Zuckerberg y que expresaron su malestar en Twitter, donde se han generado un sinnúmero de memes al respecto.

¿Por qué se produjo este problema? Aunque no hay nada oficial, se presume que los usuarios que no han introducido su cumpleaños a Facebook fueron los principales afectados, ya que sus amigos no fueron notificados del onomástico.

7 trucos de Facebook que debes conocer

Aunque es uno de los portales más visitados en la actualidad, Facebook posee varios trucos que la mayoría de usuarios desconoce. Echa un vistazo a este video que te muestra algunos de ellos.

Tour por Facebook

¿Algunas vez has querido ver las oficinas de Facebook y Google? Este vlogger hizo un recorrido y subió el video a YouTube, plataforma donde el material ya tiene miles de reproducciones.

