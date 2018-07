Esto pasará si intentas ver los mensajes borrados de WhatsApp de cualquier contacto

¿Alguna vez quisiste observar qué cosa te ha escrito un usuario que terminó por eliminar su texto en WhatsApp? Si quisiste descargar una aplicación para poderlo ver, o mirarlo a través de las notificaciones, esto es lo que te sucederá de ahora en adelante.

Resulta que en los últimos meses, desde que salió la opción de WhatsApp para eliminar mensajes antes de que el que lo reciba, lo lea, muchos han descargado apps de terceros para poder ver con facilidad lo que le mandaron. Sin embargo, la empresa ha dado a conocer que sancionará a aquellos que lo hagan.

¿Por qué? A través de Reddit el usuario cuyo apelativo es Gurjot95, aseguró que había recibido una carta de los abogados de WhatsApp con una petición de “cese y desistimiento” contra las aplicaciones de terceros porque, según ellos, habría violado varios de los términos y condiciones del servicio de mensajería de Facebook.

Los desarrolladores de estas aplicaciones, como WhatsRemoved+, se han unido para hacer frente a WhatsApp y así no interfiera en lo que ellos denominan como algo para ganar dinero.

De momento todas esas apps fueron expulsada de la Tienda de Aplicaciones de Google pues, como informa el buscador, “toda aplicación que interfiera o permita interferir en WhatsApp, viola sus términos y condiciones de uso”.

Así que ya lo sabes. Si descargaste una aplicación para poder ver los mensajes que te escribió tu enamorada, amigo, ex, y no lo pudiste leer porque lo borró, entonces es mejor que lo desinstales de inmediato pues no solo WhatsApp, sino Google puede interferir en tu cuenta.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.