Con este truco podrás saber cuántas personas te bloquearon en WhatsApp

Muchas personas tienden a guardar dentro de sus contactos una serie de personas que cuentan con la función de WhatsApp. Sin embargo, resulta que puedes que uno de ellos te haya bloqueado de la app. ¿Sabes cómo saber cuántas personas te han bloqueado?

La mayoría que nos resulta indeseado acaba por bloquearnos a través de una función muy fácil que WhatsApp cuenta dentro de la misma app: Ajustes, Contactos, Bloqueo. Ante esta situación, hay algunas indicaciones para saber si un contacto te bloqueó en la aplicación de mensajería instantánea.

Algunas de estas señalas pueden ser que no se puede ver la última hora vista o ‘en línea’ en la pantalla de chat, no se ven las actualizaciones de la foto de perfil, todos los mensajes enviados a un contacto que te ha bloqueado se quedan solo con el check de enviado, pero el segundo check de recibido no aparece, y además, no se le puede hacer una llamada a esa persona.

Si todas estas indicaciones que te enseñamos son ciertas, entonces el contacto desgraciadamente puede haberte bloqueado en WhatsApp. A pesar de ser simple, el paso a paso está disponible en el sitio de preguntas y respuestas. Esto es un indicativo de que muchos no saben cómo identificar el bloqueo.

Sin embargo, hay maneras de escribirle a una persona que te bloqueó pero si hizo eso debe haber un motivo fuerte para no querer comunicarse.

¿Te ha pasado este caso? Entonces la mejor solución será que llames a esa persona para solucionar un determinado problema. De lo contrario, es mejor hacerlo también para así evitar que te siga molestando.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.