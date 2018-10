Este es el emoji de WhatsApp que que rinde tributo a Dragon Ball Z

Los emojis de WhatsApp se han convertido en un elemento que no debe faltar en ninguna conversación. Los usuarios los utilizan no solo para decorar sus textos, sino también para expresar sentimientos como tristeza, alegría, furia, relajo, ganas de llorar, etc.

Sin duda alguna, los emojis se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Pero hay unos que tienen un significado oculto. ¿Eres un super fan de Dragon Ball Z?

Hoy te tenemos que decir que en WhatsApp hay un símbolo que te hará recordar tu infancia. Se trata de Shenlong, o también conocido como el dragón de la serie animada Dragon Ball.

Si observas bien, el animal no solo vuela por los aires y no tiene alas, sino que lleva consigo una esfera en la mano. La mayoría lo usa para festividades asiáticas, pero en realidad es para que recuerdes que se trata de un emoji creado para ti.

Este dragón, que es uno de los doce animales del zodíaco chino, fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

¿Utilizarás a Shenlong desde ahora cada vez que te refieras a Dragon Ball Z? Para que te den ganas de usarlo, te dejamos uno de los clásicos intros de la serie.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.