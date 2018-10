Por esta razón nunca debes archivar tus conversaciones de WhatsApp

Este truco te servirá de mucho si no tienes espacio en tu smarphone. Muchas personas tienden a almacenar las conversaciones de WhatsApp de algún amigo, algún conocido, su ex pareja, etc. Sin embargo, el hecho de que utilices dicha herramienta para ocultar mensajes de la aplicación, puede ser perjudicial, sobre todo para tu teléfono.

Resulta que cada vez que utilizas la función de “Archivar conversaciones” en WhatsApp, no solo estás guardando el texto, sino también las fotos, videos, GIF, audios, etc., que ocuparían espacio dentro del smartphone.

Cada mensaje que guardes, ocupará alrededor de 5 kb. Si la conversación fue de un día entero, puede ocupar entre 1 MB a 2 MB. Si hablaste por una semana, la conversación ocupará hasta 30 MB. ¿Te imaginas si almacenas hasta 20 mensajes de distintos contactos?

Aunque no te des cuenta, la herramienta que permite que ocultes mensajes y lo veas después, puede ser perjudicial pues ocuparía demasiado espacio sin que te dieras cuenta.

¿Qué hago entonces? Lo mejor es realizar una copia de las conversaciones de WhatsApp y enviártelas al gmail o cualquier correo electrónico que utilices. Para hacerlo, debes realizar los siguientes pasos.

Ingresa a cualquier conversación de WhatsApp, específicamente la que quieres borrar

Luego presiona sobre los tres botonces, Ajustes, y pulsa sobre la opción más.

Observarás la función Enviar chat por correo. Presiona y te indicará si quieres almacenar el chat con todo y archivos adjuntos o no. Luego selecciona el correo al que deseas salvar la conversación y listo.

Con ello habrás liberado espacio en tu teléfono. Recuerda siempre hacer una copia de seguridad de WhatsApp a fin de que cuando elimines una conversación.