Así puedes aparecer desconectado en WhatsApp aunque estés en línea

¿Alguna vez no quisiste que te vean en linea o conectado en WhatsApp para no responderle a esa persona que no deseas? Pues existe un método para pasar desapercibido y así poder leer tus mensajes sin que nadie se entere. El proceso es muy fácil y rápido.

Tan solo necesitas tener la aplicación de WhatsApp actualizada. Luego lo primero que debes hacer es esperar que alguien te mande un mensaje a tu chat. Puede ser tu mejor amigo, tu compañero de trabajo, tu mamá, etc.

Con ello podrás ir directamente a la barra de notificaciones en donde encontrarás el icono de “modo avión”. Presiónalo y en ese momento se desactivarán todos los programas que has usado y que no usas hasta el momento.

Asimismo se cortará el internet y la señal Wifi. Tras hacerlo, ingresa a WhatsApp, responde a los que tengas que responder, y mira todos los mensajes que te han escrito.

De ese modo aparecerás como desconectado aunque estés en linea. Es un truco bastante sencillo que no muchos lo han utilizado de momento.

¿Y si descargo una aplicación? Para aparecer desconectado en WhatsApp aunque estés en línea también existe una app que puede ayudarte a lograrlo. Esta aplicación se llama Lectura Privada para WhatsApp y por el momento se puede encontrar en la tienda de descargas de Google Play Store.

Aunque es mejor que realices el paso de “modo avión” ya que no se está seguro si es que la aplicación en mención puede acceder a tus chatsy y almacenarlos en su base de datos.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.