Un grupo de personas se había reunido para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, pero lo que no se imaginaban es que se llevarían una gran sorpresa gracias al talento musical de un perro que los acompañaba.

Y es que cuando cantaban Happy Birthday to You, el can ladraba al ritmo de la popular canción. Lo ocurrido fue grabado y posteriormente publicado en la cuenta de TikTok de sheylaelizabeth.

El clip ha sorprendido tanto a los usuarios de la red social que ya cuenta con más de 41 mil reproducciones y entre los comentarios, algunos resaltan que el animal ladró porque también quería pastel.

Otros indican que la mascota lo hizo porque también aprecia a la persona que cumplía años y deseaba participar mientras cantaban la popular canción de cumpleaños. Asimismo, muchos se sorprendieron del comportamiento del animal.

¿Tienes mascotas en casa?, ¿en algún momento tu perro ha realizado algo similar? Comenta en nuestras redes sociales si alguna vez fuiste testigo de una situación parecida.





TE PUEDE INTERESAR