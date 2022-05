Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba están nuevamente enfrentados debido a que la modelo pidió modificar el acuerdo de conciliación al que llegaron para la tenencia compartida de la hija que tienen en común.

En la reciente emisión de “Amor y Fuego”, Rodrigo González se tomó el tiempo de leer el documento transcrito que contenía las solicitudes de la actriz, en donde aseguraba haber conseguido empleo los fines de semana, al igual que el padre de su hija.

Ante esta revelación, el popular ‘Peluchín’ dejó entrever que Melissa Paredes podría nuevamente sumarse al equipo de GV producciones.

“‘Su papá trabaja los fines de semana, yo también ahora voy a trabajar los fines de semana’. ¿Será donde la Farisela? ¿Será por eso que están remando para que no digan que la están dejando sin ayuda? No sé, a mí se me ocurre todo, ya no creo en nadie, y en ese par, con esa madre e hija menos que nadie”, dijo Rodrigo González. “¿Ya tiene chamba?”, acotó por su parte Gigi Mitre.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba confiesa que Melissa Paredes siempre le dijo que le daban “asco” los bailarines

Ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, Rodrigo Cuba brindó detalles de cómo se enteró del ampay entre su exesposa Melissa Paredes y Anthony Aranda. El futbolista aseguró que su matrimonio no pasaba por ninguna crisis, como la modelo lo ha dejado entrever en más de una oportunidad.

Durante la entrevista, un detalle que llamó la atención es la revelación que hizo ‘Gato’ Cuba sobre el pensamiento que aparentemente tenía Melissa Paredes sobre los bailarines.

“Para todo esto ya, cuando ella estuvo la primera vez en ese programa, me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín porque, no puedo usar el término, porque fue un término despectivo. Pero me acuerdo, en ese momento, antes de casarnos, me quedé con ese concepto que tenía”, expresó.

“Y cuando me llama y me dice de la persona con la que salió en el ampay, obviamente me quedé helado y le dije: ‘tú ve como solucionas el problema, no cuentes conmigo’ y le colgué”, agregó.

Magaly Medina decidió revelar calificativo que usó Melissa para los bailarines. “Rodrigo Cuba me confesó que Melissa Paredes lo que había dicho era que le daba asco los bailarines y que por eso no podía estar con alguien así... Mírenla pues ahora”, comentó en su set.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes baila al ritmo de Jennifer Lopez en TikTok