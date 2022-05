Magaly Medina entrevistó a Rodrigo Cuba y las imágenes se emitieron la noche de este lunes en “Magaly TV: La Firme”. Entre las declaraciones que ofreció el futbolista, calificó de “provocadoras” las fotos que le envía Melissa Paredes de su hija en las que aparece Anthony Aranda.

“(Te molesta?) Sí, totalmente. Es incómodo; mucho no puedo hacer, es una falta de respeto y tengo fotos peores, que no las he puesto por respeto, pero si considero que todo tiene que tener un sentido común... Cuando ella me ha pedido fotos de mi hija, se las he mandado como debe ser”, dijo.

“Obviamente, yo creo de que esas fotos son en busca de algo, en busca de provocación o algo... Lo he dicho y siempre lo diré, y se lo he dicho a ella (Melissa): yo no te deseo mal yo no te tengo rencor yo lo único que quero es que te vaya bien, porque si estás bien, mi hija va a estar bien... Y (quiero) que tú y yo nos llevemos bien”, agregó.

Además indicó que aún no le ha presentado a Ale Venturo como su novia. “Creo que queda en cada uno tener el buen juicio de cuando es el momento adecuado (para que la niña) lo entienda (que tienen nuevas parejas). Si yo no lo tengo claro, imagínate mi hija como va a tenerlo claro (que Anthony es pareja de Melissa)”, recalcó.

Cabe recordar que Melissa Paredes ofreció un entrevista exclusiva en “América Hoy” que se emitió la mañana de este lunes, en la que explicó las razones por las que solicitó la variación de la tenencia compartida que tiene con Rodrigo Cuba respecto a su hija.

En la conversación que sostuvo con Ethel Pozo aseguró que lo que desea es tener más días a junto a su niña; sin embargo, precisó que le daría facilidades al futbolista del Sport Boys para que viera a la menor en el momento que él quisiera.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes: Rodrigo Cuba filtró “de casualidad” foto en la que Anthony Aranda abraza a su hija

Melissa Paredes sobre la foto de su hija y Anthony Aranda