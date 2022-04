La actriz y modelo, Korina Rivadeneira, llenó de elogios a su esposo, el corredor de autos, Mario Hart, con quien está esperando su segundo bebé, el que será varón.

La actriz de la desaparecida novela ‘Princesas’ comentó que siente que tiene a su lado al mejor esposo del mundo. Así lo dijo en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Estás en todas’ cuyas cámaras llegaron hasta su hogar junto a Natalie Vértiz para que revelara todos los detalles de su embarazo.

“Él (Mario Hart) es superbueno, superengreídor, olvídate, siento que tengo el esposo perfecto, podrá tener sus defectos, pero como ser humano, como esposo me apoya tanto. Siento que tengo a la mejor persona del mundo a mi lado, a la mejor persona que yo necesito”, expresó Korina Rivadeneira visiblemente emocionada.

“Él me apoya, me defiende como no tienes idea, me trata superbién, me consiente. Es muy maduro porque me ha enseñado desde que estamos juntos a que el amor que nosotros tenemos es más importante que todo... Él soluciona las cosas en el momento”, agregó.

Korina y Mario se encuentra en un debate sobre el nombre del nuevo miembro de la familia, debido a que desde que Mario se enteró de que va a ser hombre espera que lleve su nombre. Sin embargo, Rivadeneira no quiere. “Todavía hay chance para negociar eso”, comentó la actriz.

