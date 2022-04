Animales Fantásticos 3 es una de las películas más esperadas del 2022. El largometraje que ha sido nombrado por Warner Bros como Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) llegará a los cines de Reino Unido y otros países el 8 de abril, y a Perú el 14 de ese mes.

Este largometraje forma parte del mundo de Harry Potter, por lo que cuenta con miles de seguidores en el país y en el mundo. Por tal motivo, algunos cines ofrecerán funciones a medianoche para que los seguidores de la franquicia puedan vivir la experiencia al máximo. A continuación, te contamos los establecimientos que brindarán ese servicio.

¿Qué cines ofrecerán funciones de medianoche para ver Animales Fantásticos 3?

Cineplanet

El cine tiene sedes en Lima, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna y Trujillo, y en cada uno ofrecerán funciones a medianoche. Puedes comprar las entradas a través de su página web, app o en de forma presencial.

Cinemark

Este establecimiento tiene sedes en Arequipa, Lima, Piura, Huancayo, Huánuco, Cajamarca y Trujillo. Los tickets para la función se puede adquirir por medio de la página web, aplicación o de forma presencial.

Cinépolis

En este cine solamente ofrecerán funciones en su sede de Lima. La entra para la función se puede comprar por su página web y de forma presencial.

¿Cuándo se estrena Animales Fantásticos 3 en Perú?

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore llega a las salas de cine del país el 14 de abril 2022.

¿De qué trata Animales Fantásticos 3?

La película que ha sido nombrada por Warner Bros. Pictures como Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) presenta a un grupo de héroes (compuesto por magos, brujas y un valiente muggle), quienes tiene como misión salvar el mundo de los Magos y No Magos.

¿Cuándo dura Animales fantásticos 3?

2 horas y 22 minutos.

Ficha técnica de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore

Eddie Redmayne (Newt Scamander)

Jude Law (Albus Dumbledore)

Ezra Miller (Credence)

Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald)

Dan Fogler (Jacob Kowalski)

Alison Sudol (Queenie Goldstein)

Director: David Yates