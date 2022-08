Gisela Valcárcel se refirió a las críticas que ha recibido de Magaly Medina por el bajo rating de su reciente programa “La Gran Estrella”. Como se recuerda, la figura de ATV auguró que el reality de canto de la rubia sería dado de baja antes de lo esperado por sus bajos números en las audiencias.

En un en vivo de Instagram, la madre de Ethel pozo minimizó las criticas y enfatizó que no escucha consejos para realizar su trabajo en la TV.

“Nadie está pensando en agradar a todos, yo hago en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte, mucha gente se divierte. No pido consejería, si hubiera pedido consejería en ‘Alo Gisela’ no hubiera durado ni dos días, decían ‘¡cómo aparece una vedette!’”, comentó Valcárcel.

“Me encanta sacar productos en televisión que a todos les gusta, pero yo corro mis riesgos hasta que va calentando mi agüita. Considero que después de 35 años de carrera debo dejar algo más, mucha gente me pedía oportunidad para las caras nuevas y acá están las caras nuevas. Ellos están muy agradecidos y hay mucha gente que nos está siguiendo. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias por estar aquí”, acotó Gisela Valcárcel.

Por otro lado, Gisela Valcárcel aprovechó en responder sobre el porqué no tiene pareja. “No quiero payasitos, no quiero boberías”, puntualizó. “¿Si tengo amor? No, no tengo amor, pero siempre lo he dicho, no es que esté negada al amor. Estaría encantada de enamorarme, pero me he vuelto demasiado exigente”, manifestó.

Magaly Medina le responde

Fiel a su estilo, Magaly Medina salió al frente para responderle nuevamente a la ‘Señito’, además le recordó que ha recurrido a sus exparejas en anteriores ocasiones, justamente para lograr mayor audiencia en sus programas televisivos.

“Cómo que no vas a hablar de tus ex si de tus ex has hablado toda la vida, has hecho rating con ellos. Cuando ya no podía más trajo a Roberto (Martínez) a bailar a la pista de baile. Se olvidó de los cachos con Viviana Rivasplata, lo besuqueó y coqueteó con él. Justamente cuando su rating está alicaído es cuando ella recurre siempre a los ex, y es ahí cuando comienza a sacar todos sus trapos sucios de sus relaciones”, arremetió la ‘Urraca’.

