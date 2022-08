En la reciente emisión de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre y Rodrigo González se tomaron unos minutos para hablar sobre Clara Chía Martí, la mujer de 23 años que conquistó el corazón de Gerald Piqué.

El comentario de los presentadores de televisión vinieron después de que salieran a la luz las imágenes de Clara y Piqué llegando de la mano a una boda. Además, se refirieron a los rumores que indican que la joven estaría embarazada.

“Esa incipiente barriguita con ese vestido que para muchos no es escogido casualmente. Tiene rayas hacia abajo y es de colores, muy sentador, muy qué disimula, pero ya no puede disimular... este podría ser uno de los motivos de la prisa del ‘Piquetón’”, opinó el popular Peluchín.

Para Gigi Mitre, la actual pareja del futbolista no se compara físicamente a Shakira, pese a que la cantante le lleva nada menos que 22 años de edad.

“Esta chica es común y corriente, no es que tenga un cuerpo espectacular, no se parece en físico ni en contextura a Shakira, es una chica normalita, tiene las chichis caídas, es panzoncita y tiene los brazos medio mofletes, es una chica normal, no es ninguna modelo”, puntualizó Mitre.

En esa línea, la figura de Willax TV pidió a las mujeres que no subestimen a nadie. “A lo que voy es que cuando te van a sacar la vuelta, no pretendan que sea una chica mejor que uno físicamente, espectacular. El que te saca la vuelta te la saca con una gorda, vieja, chancha, gringa, china... eso da igual... por más que sea Shakira, le sacan la vuelta”, acotó Gigi Mitre.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González habla del supuesto veto a Tula Rodríguez

Rodrigo González habla del supuesto veto a Tula Rodríguez (Fuente: Instagram)