Sheyla Rojas: "No dejé a Pedro Moral por no ser millonario, está despechado"

Sheyla Rojas salió al frente para defenderse de las afirmaciones de Pedro Moral en El valor de la verdad, las cuales la dejaban como interesada. En el programa En boca de todos, la rubia señaló que siempre apoyó a su expareja y nunca decidió terminar con él por no ser millonario.

“Es un tema absurdo, a veces tienes y a veces no tienes, soy una persona que ha venido de abajo, si terminamos es porque eramos incompatibles pero de forma de pensar, sentí que no era una relación para toda la vida. Querer casarme y luego darme cuenta que fue una mala decisión, no es malo”, señaló Sheyla Rojas.

Tras ser consultada si era cierto que quería casarse con un presupuesto de 170 mil dólares, la animadora señaló: “Cómo voy a querer casarme con una boda con tanto presupuesto, él también quería una boda de ensueño, pero no gastaría esa cantidad porque primero quisiera tener mi casa, mi carro, pagar mis deudas. Primero me muero antes de gastar eso en una boda”.

Sheyla Rojas aclaró que es falso que haya dejado de ser cariñosa cuando Pedro le dijo que no podía pagar la boda. “No hubiera aceptado ni acepté 70 mil dólares, nuestra situación económica no la iba a permitir, a mi la plata no me sobra. Hay cosas que me dan gratis, eso sí, pero yo quería una boda de acuerdo a mi realidad. Yo le pedí tiempo y me dijo que él no creía en tiempos”, aclaró.

En el programa también le preguntaron si era cierto que criticaba el aspecto físico de Pedro Moral por estar “gordo”, a lo que Sheyla Rojas aclaró que ambos se cuidaban pero por salud. “No me puede poner como una persona tan superficial”, dijo.

“Si creo que está hablando por despecho, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en todo lo bonito que tuvimos. Tengo la conciencia tranquila porque sé que lo apoyé muchas veces”, explicó.

También negó que Pedro Moral le esté pagando su camioneta. “Yo le presté plata y me está pagando, fraccionamos el dinero pagando la camioneta, él no me la regaló. Creo que no midió las consecuencias de sus palabras. Yo no quería que salga esto (programa de El valor de la verdad) porque no quería que algo tan bonito sea manchado, tampoco voy a permitir que digan que se victimizó”, señaló.

Sheyla Rojas resaltó que lo que más le dolió es que mencionara a su hijo en el programa. “Fue una buena decisión no habernos casado y dejar las cosas ahí”, señaló finalmente.