Sheyla Rojas negó que haya querido una boda de 170 dólares: "Jamás gastaría tanta plata"

Tras la presentación de Pedro Moral en El valor de la verdad el último sábado donde ofreció detalles de su relación con Sheyla Rojas, la modelo se presentó este lunes en el programa “En boca de todos” para dar su versión de los hechos.

“Acá estoy para dar la cara”, dijo inicialmente Sheyla Rojas. “Para mí, estar en esta situación (…) tocando estos temas, no es fácil, porque es algo muy privado muy íntimo”, agregó.

Al ser consultada sobre si había terminado su relación con Pedro Moral porque descubrió que no era millonario dijo que era “mentira”. “Gracias a esa pregunta he sido considerada como una persona frívola. Me parece un tema absurdo, tonto”, aseguró.

Sheyla Rojas también dejó en claro los verdaderos motivos por los que decidió dar por finalizado su compromiso con Pedro Moral y anunciarlo públicamente a través de un comunicado solo unas semanas antes de la fecha de su boda.

“Yo soy una persona que ha venido de abajo y se saca la mugre trabajando y considero que si Pedro (Moral) y yo terminamos es porque teníamos incompatibilidades. Esos conflictos te hacen dar cuenta que no debes tomar esa decisión (de casarse)”, dijo.

Sheyla Rojas dijo además que siempre vio a Pedro Moral como un hombre emprendedor y que lo ayudó en más de una oportunidad. “Cuando he tenido que apoyarlo, lo he apoyado, sacando de mi bolsillo para que pueda hacer sus cosas”, manifestó.

Asimismo, Sheyla Rojas aseguró que era mentira que haya querido una boda de US$170,000. “Cómo voy a pretender querer casarme en una boda con tanto presupuesto. Quien decía (que gastaran esa cifra) fue él y su hermana, que me presentaron a los proveedores”, dijo.

“Él también quería una boda de ensueño (…) Yo jamás gastaría tanta plata. Yo soy mamá y antes me gustaría tener mi casa, tener mi carro (…) Me muero antes de gastarme esa (cantidad de) plata en una boda”, señaló.

Sheyla Rojas también descartó que haya dejado de ser cariñosa con Pedro Moral luego que ajustaron el presupuesto de la boda y e indicó que ella tenía los pies en la tierra y sabía que “la situación económica de nosotros como pareja no lo hubiera permitido”.

“Una de las cosas que yo le dije a Pedro desde un principio era que yo no quería una boda ‘de canje’ Uno siempre debe saber la realidad de las cosas y priorizar (…) Yo quería que fuera mi boda, de acuerdo a mis posibilidades y de acuerdo a mí realidad (…)”, precisó.

Sheyla Rojas contó que Pedro Moral le dijo que estaba atravesando problemas económicos cuando faltaban cuatro meses para la boda y que ella le recriminó que por qué le avisaba recién, pero que él le aseguró que se encargaría de todo.

En ese sentido, Sheyla Rojas también reveló que cuando empezaron los problemas sobre la boda, ella la pidió que se separaran un tiempo porque había perdido la ilusión de casarse y el se negó y le dijo: “Yo no creo en los tiempos”.

Sobre los rumores de una presunta infidelidad de Pedro Moral, Sheyla Rojas dijo: “Ahondar en eso ya no viene al caso. Si él y yo tomamos la decisión de terminar, fueron muchos los motivos y en eso”.

Sheyla Rojas negó que alguna vez haya tratado mal a Pedro Moral y que “siempre traté de motivarlo”. “No me pueden pintar como una persona tan superficial. Yo me enamoré porque pensaba que era un hombre bueno, noble, trabajador y que me iba a dar la familia que yo quería”, indicó.

Sheyla Rojas considera que las declaraciones de Pedro Moral que son “por despecho” y “no está pensando en las consecuencias” y dijo que si intentó por todos los medios que no saliera el programa fue para evitar “que algo tan bonito, tan mágico, se vea manchado con esas cosas”.

También manifestó lo que más le dolió de la presentación de Pedro Moral en “El valor de la verdad”, fue que mencione a mi hijo. “Él (Antoñito) no tenía porqué estar en medio de un problema que es de dos”, dijo.