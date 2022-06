La conductora de televisión, Rebeca Escribens se ausentó de la conducción de su espacio ‘América Espectáculos’ este lunes 27 de junio, tras la muerte de su padre, quien falleció el pasado domingo 19 de junio, fecha en la que se celebraba el ‘Día del Padre’.

Rebeca se encuentra fuera del país junto a sus amigas Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Katia Condos, quienes la han respaldado en estos duros momentos que le ha tocado vivir. Y han decido llevarla de viaje para apoyarla en su duelo.

Así lo publicó, Rebeca Escribens en sus cuenta oficial en Instagram, donde publicó varias fotografias junto a sus amigas y colocó en la leyenda: “Juntas en las buenas y en las malas”.

Rebeca agradeció a su padre por sus enseñanzas

La semana pasada, Rebeca Escribens aprovechó el espacio televisivo para agradecer a su padre por todas sus enseñanzas, entre lágrimas la conductora conmovió a los televidentes.

“Mi papá nos enseñó a honrar el trabajo, honrar la vida y disfrutar el día a día. Yo quería contarles un poquito porque muchos se preguntaban qué tenía mi papá. Mi papá padecía de cáncer de pulmón desde diciembre del año pasado, el proceso ha sido muy complicado. En enero, cuando estuvo en UCI, salió porque Dios es grande, y en esta segunda oportunidad, que entró nuevamente por una neumonía, también se salvó de milagro. Él era un desgraciado, él dijo ‘yo me muero el Día del Padre porque me da la gana’, él no era una persona cualquiera, de tal palo tal astilla”, dijo Rebeca Escribens conmovida.

“Esta es mi chacra, espero que me entiendan porque cuando un ser querido parte, una no vuelve a ser la misma. Lo que tienes que hacer es abrazar el dolor, exprimirlo, patearlo, llorar y darte el tiempo para ti, para que puedas transformar el dolor en un hermoso recuerdo, como lo fue hace 22 años la partida de mi vieja, hoy con mi viejo, los dos juntitos. Yo estoy feliz porque soy el producto de la enseñanza de ellos dos y voy a honrar eso hasta el último de mis días, siendo la mejor persona que pueda ser en todos los aspectos de mi vida”, agregó.

