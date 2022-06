Dalia Durán estuvo como invitada la mañana de este lunes en “América Hoy” y reveló que le ha prestado cerca de S/4 mil soles a John Kelvin para que lo invierta en el emprendimiento de carteras y billeteras que -supuestamente- inició en la cárcel.

La cubana se presento en el magazine de América Televisión para hablar del concierto benéfico que se realizará el próximo 3 de junio y que sería en favor de los hijos del cantante y aseguró que no va a recibir un sol del dinero que se recaude en este evento.

“Yo no pienso recibir un solo centavo de ese evento. Si a mí me vienen a abonar yo o voy a devolver (...) de forma legal, porque veo que las cosas las quieren mandar por otro lado (...) ¿Por qué no ayudaron antes? Ahora la que saca cara por mis hijos soy yo”, dijo tajante.

Fue en ese momento que Dalia desmintió a la prima de John Kelvin -quien a través de un chat que sostuvo con la producción del espacio indicó que su familia le había hecho un depósito para ayudarla- y reveló que parte de ese dinero era la devolución del préstamo que le hizo al padre de sus hijos.

“Parece que la familia no está enterada... Todo el tiempo yo a John lo he estado ayudando económicamente. Él a mí me pidió a través de otra persona un préstamo... Me lo pidió porque era por el emprendimiento que quería hacer y que era para los bebés supuestamente”, indicó.

“Entonces, no es que me están regalando a mí el dinero... En total habrán sido más de S/ 3 mil o S/4 mil (...) Hasta ahorita estoy esperando que termine de devolverme (...) Yo no lo hice porque quiero ayudarlo, sino porque me prometió que iba a vender las carteras (y las ganancias serían para sus hijo)”, explicó.

Finalmente, dejó un contundente mensaje: “Dejen de meter a mis hijos en este tema, cánsense de estar utilizándolos para lucrar. Yo no necesito que me den nada. Cuando necesité en verdad que me ayudaran no lo hicieron y ahora ¿para qué?... Yo no estoy en desacuerdo hagan mil actividades si necesitan, pero conmigo no cuenten conmigo”.

