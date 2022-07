La modelo colombiana Milena Zárate no tuvo problemas en reconocer que no mantiene una buena relación con Pilar Gasca, actual pareja de Edwin Sierra. Según explicó, su mala relación se debe a que la novia del humorista tuvo comentarios despectivos de su hija.

En una reciente declaración al diario Extra, la colombiana se refirió a la empresaria textil Pilar Gasca y contó detalles de lo sucedido. Además, reveló que todavía no ha recibido unas disculpas de parte de Gasca.

“Se la tengo jurada, ella habló mal de mi hija”, empezó diciendo la también cantante Milena Zárate, quien afirmó que la ofensa sucedió hace ya varios años.

“El momento que me la cruce, nos vamos a ver las caras, y se la tengo jurada, porque ella habló mal de mi gorda en un momento, y eso no se lo permito a nadie, y mi gorda lo sabe, y ella no tiene interés de conocerla”, señaló.

Asimismo, Zárate reafirmó que su hija no mantiene ninguna relación con Pilar Gasca y que no la conoce. “Eso es algo que por el momento ha respetado él (Edwin), ha sido una decisión mía y mi hija no tiene ánimo de conocerla”, aseguró.

“Creo que ante todas las parejas que tengas, le debes un respeto a tu hija, y ella desde que inició la relación no tuvo respeto ni con mi hija, ni conmigo, y es algo que yo le he reclamado a él”, finalizó Zárate en su declaración al citado medio.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel sufre caída al inicio de EEG

Johanna San Miguel sufre caída al inicio de EEG